Roberto Baggio regala un mazzo di fiori alla moglie: così la famiglia si lascia alle spalle la paura per la rapina in casa

Dopo la violenta rapina subita nella sua casa ad Altavilla Vicentina lo scorso 20 giugno, Roberto Baggio è tornato sui social con un video per il suo anniversario di matrimonio con la moglie. Il campione regala ad Andreina Fabbi un rigoglioso mazzo di fiori che sembra quasi un invito a lasciarsi alle spalle la brutta esperienza del furto in casa. «Ma sono bellissimi», dice la donna colta di sorpresa per poi dare un bacio al marito.

