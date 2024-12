Roberto Bolle porta la danza nel carcere minorile Beccaria di Milano: «Ricordiamoci di nutrire ogni giorno la bellezza che è in tutti noi»

Video dalla rete

Le immagini dello spettacolo organizzato dalla Fondazione Roberto Bolle per i detenuti dell’Istituto penale minorile Cesare Beccaria grazie alla collaborazione dell’Associazione PuntoZero. Davanti alla platea gremita, si sono esibiti alcuni giovani talenti di break dance e di danza classica, in particolare i due ballerini della Compagnia del Teatro alla Scala, Rebecca Luca e Alessandro Francesconi, che hanno interpretato estratti de Lo Schiaccianoci e del Grand Pas Classique e Roy Ilagou – ballerino e coreografo originario dell’Africa centrale – e la sua crew di danza hip hop e afro. Ad introdurre lo spettacolo, lo stesso Bolle che dal palco ha parlato ai ragazzi per presentare gli artisti e si è poi messo a disposizione delle domande del pubblico, esortando i giovani detenuti a ricordarsi di «nutrire ogni giorno la bellezza che è in tutti noi». Alla fine dello spettacolo, accolto con grande entusiasmo dalla platea, gli artisti che si sono esibiti hanno raccontato il loro percorso fatto di sacrificio e di passione, come quello di Filippo Pieroni che, dalla strada è arrivato a danzare nella Compagnia del Cirque du Soleil come primo ballerino di break dance italiano.

