Roccaraso quasi deserta in attesa dell’arrivo di 20 mila napoletani

Sono sessanta i bus turistici che si sono prenotati dalla Campania per trascorrere il weekend sulla neve a Roccaraso. Il dato arriva dal Comune altosangrino che ha chiuso le prenotazioni sul sito istituzionale dell’ente. Nello specifico, per la giornata di sabato, si sono prenotati appena due bus mentre per domenica 2 febbraio sessanta mezzi turistici sono in lista per poter accedere nel comprensorio dell’Alto Sangro. A questi numeri vanno aggiunti una decina di bus che si sono prenotati dall’Abruzzo. L’effetto delle misure prese per contenere l’invasione della scorsa domenica ha ridotto sensibilmente i numeri, se si considera che il limite massimo era stato fissato a quota cento.

