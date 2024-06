Rocco Hunt canta sul volo Venezia–Bari: dal microfono degli assistenti di bordo canta il brano «Musica italiana»

Video dalla rete

(LaPresse) Sul volo Venezia–Bari di sabato 22 giugno mattina Rocco Hunt si è improvvisato assistente di volo intonando al microfono il ritornello di «Musica Italiana» insieme a tutti i passeggeri stupiti e divertiti per l’inaspettata sorpresa. Nei giorni scorsi il rapper aveva sorpreso gli Azzurri in ritiro in Germania per Euro 2024, cantando il brano nello spogliatoio per il ct Luciano Spalletti e i giocatori azzurri.

