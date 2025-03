Roma: auto Enjoy sulle scale di un palazzo al Laurentino 38. Mistero su come ci è finita

Video dalla rete

E’ diventato virale sui social il video di un’auto Enjoy, la compagnia di car sharing attiva in tutta Italia, finita sulle scale di un condominio al Laurentino 38, quartiere popolare di Roma. Un mistero su come la vettura sia potuta arrivare all’interno del condominio. Il video, con il commento audio della persona che lo ha girato («questa è l’ultima che se poteva vede’ al Laurentino 38, mannaggia alla miseria…») è stato rilanciato sui social dal profilo Welcome to Favelas.

