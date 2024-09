Roma: auto in sosta selvaggia blocca l’autobus, i passeggeri provano a spostarla

Video dalla rete

Ancora scene di ordinaria sosta selvaggia da Roma, questa volta da viale Etiopia. Come mostra il video pubblicato sul profilo Instagram Welcome to Favelas, un’auto parcheggiata sulla cruda di una delle rampe di uscita della Tangenziale ha bloccato il passaggio di un autobus, mandando in tilt il traffico. Alcuni passeggeri e passanti hanno provato a rimuovere l’auto spostandola a braccia.

