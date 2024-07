Roma: borseggiatore placcato e immobilizzato da un passeggero nella stazione Colosseo della metro

Video dalla rete

Dopo il clamore dei giorni scorsi per l’aggressione al gruppo di blogger guidato da Simone Cicalone e dopo la maxi-operazione delle forze dell’ordine lungo le linee del metrò a Roma, i borseggiatori sono tornati subito in azione, come testimonia un video pubblicato dal profilo Instagram Welcome to Favelas che mostra appunto un borseggiatore placcato e immobilizzato a terra da un passeggero.

