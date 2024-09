Video dalla rete

Anche Roma, come Venezia, fa i conti con l’acqua alta. Ma nella Capitale non è questione di maree, tutta colpa di un temporale che venerdì 13 si è abbattuto sulla città, causando per l’ennesima volta allagamenti e disagi. In questo video preso dal profilo Instagram Welcome To Favelas, ecco la zona del Colosseo allagata.

