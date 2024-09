Roma, disagi e lamentele in stazione per lo sciopero: «Non ci hanno avvisati»

Video dalla rete

In molte città italiane i treni sono risultati ​cancellati o in ritardo per lo sciopero nazionale del personale del gruppo Fs proclamato da alcune sigle sindacali autonome dalle ore 3 di domenica 8 alle ore 2 di lunedì 9 settembre. Treni con ritardi fino a 120 minuti e corse cancellate alla stazione Termini di Roma. Tanti treni cancellati anche alla stazione di Santa Maria Novella a Firenze. Cancellazioni di treni anche a Napoli, dove dalle 8 del mattino è stata chiusa per qualche ora la linea 2 della metro poi parzialmente riaperta.​​Le voci dalla stazione Termini di Roma, a causa delle tratte cancellate.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA