Roma: ecco il video della violenta rissa fra bande di borseggiatori alla stazione Barberini della metro

Ecco il video della violenta rissa fra bande di borseggiatori nella stazione Barberini della metro avvenuta sabato sera intorno alle 20. L’episodio segue i numerosi episodi di violenza che hanno avuto per protagonisti nelle ultime settimane i borseggiatori che assediano turisti e passeggeri nelle linee della metropolitana. Il video pubblicato su Instagram dal profilo Welcome to Rome.

