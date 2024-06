Video dalla rete

Ecco le immagini dello spaventoso incendio che nella notte fra martedì e mercoledì ha devastato un capannone industriale in via Scorticabove, a Roma, nella zona di San Basilio, nei pressi del Raccordo Anulare. I vigili del fuoco sono stati impegnati tutta la notte per domare le fiamme. All’alba una minacciosa nube di fumo nero copre le zone intorno al rogo.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA