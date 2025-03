Video dalla rete

(LaPresse) I vigili del fuoco e i carabinieri stanno scavando in questi minuti tra le macerie della palazzina esplosa domenica mattina in via Vitellia, a Roma, alla ricerca dei dispersi. Sul posto anche le ambulanze del 118. L’esplosione è avvenuta poco prima delle 9 del mattino.

