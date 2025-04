Roma, il video del nuovo treno «Dolce Vita»: le suite con bagno privato, i divanetti in camoscio, il pianoforte a coda

Video dalla rete

I divanetti in camoscio, un pianoforte a coda, l’alta cucina tre stelle dello chef Heinz Beck con vista panoramica. È stato inaugurato a Roma il «Dolce Vita Orient Express», primo treno di lusso interamente progettato e costruito in Italia. Caratterizzato dai toni dell’azzurro e del marrone bruciato, si fonda sull’idea di un modello di turismo lento, sviluppato lungo 8 itinerari attraverso 14 regioni italiane, destinazioni iconiche da Venezia a Portofino, da Siena ai Sassi di Matera, senza trascurare mete come Nizza, Catania, Palermo e Taormina (giuliano benvegnù)

