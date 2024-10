Roma, il video di Briatore multato per i fiori abusivi fuori dal ristorante: «Al Comune vanno bene le mafie»

Video dalla rete

Duro attacco di Flavio Briatore su Instagram contro il Comune di Roma. Il suo locale, il Crazy Pizza di via Veneto, è stato multato per le decorazioni esterne – fiori finti – che non potevano essere installati ai sensi della normativa sul decoro. Così, dopo l’ultimo blitz del vigili, l’imprenditore accusa: «Una volta i fiori erano simbolo di eleganza e bellezza, invece per il Comune di Roma vanno bene le bancarelle abusive, va bene la camorra, la ‘ndrangheta: a via Veneto che dovevamo farla diventare quello che era, le luci non le puoi mettere, gli ombrelloni non li puoi mettere, le sedie non le puoi mettere, mangiare fuori non lo puoi fare, in tutta via Veneto non puoi fare nulla».

