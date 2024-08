Roma, impediscono a dei turisti di imbrattare un ponte ma vengono accusati: «Siete razzisti»

Video dalla rete

Sta circolando in queste ore in rete un video registrato a Roma che mostra un gruppo di turisti statunitensi infastiditi dal richiamo ricevuto da alcuni ragazzi italiani per aver scritto su un ponte storico della città. «Questi ragazzi sono arrabbiati perché ci impediscono di scrivere su questo ponte come fanno tutti gli altri», dice una ragazza, riprendendosi in video. «Ci stai riprendendo? Fai vedere anche quello che hai fatto al cornicione del ponte», le risponde una ragazza italiana. Nel video pubblicato su TikTok, la turista americana ha scritto «Esperienza di razzismo a Roma».

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA