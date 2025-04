Roma, la lunghissima coda notturna in via della Conciliazione per salutare Papa Francesco

Video dalla rete

Circa cinque ore di attesa. È quanto le forze dell’ordine hanno annunciato ai numerosissimi fedeli che si sono incolonnati alla volta della Basilica di San Pietro per omaggiare la salma di Papa Francesco. Nonostante la sera e il moltissimo tempo previsto in coda, il popolo di Bergoglio non si è perso d’animo, riempiendo via della Conciliazione.

