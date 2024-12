Roma, piazza Bologna: con la Smart tenta di investire alcuni ragazzi dopo una lite

Video dalla rete

Inquietante episodio a Roma, nelle notti della Movida di piazza Bologna, testimoniato da un video pubblicato dal profilo Instagram Welcome to Favelas. Dopo una lite in strada con alcuni ragazzi in via Lorenzo il Magnifico, una persona è salita sulla propria Smart e ha provato a investire i giovani con cui aveva avuto il diverbio, che hanno reagito colpendo l’auto, poi scappata. Il profilo Instagram Welcome to Favelas ha pubblicato negli ultimi giorni altri due video da Roma, diventati subito virali: uno sul caos traffico provocato nella zona Termini da un’auto in sosta selvaggia e un altro di un automobilista a Montesacro che si è fatto giustizia da solo rimuovendo una vettura che ostruiva l’ingresso al suo garage.

