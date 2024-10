Roma Termini, turisti bloccati dallo sciopero dei treni. Vittoria: «È il mio compleanno, lo passo qui in stazione»

Video dalla rete

Domenica 13 ottobre in pieno sciopero dei treni a Roma. Alla stazione Termini «cancellato» è la parola che riempie i tabelloni luminosi dove sono indicati gli orari. I passeggeri, perlopiù stranieri visto il giorno festivo, si mettono in fila agli sportelli di Trenitalia e Italo per avere informazioni per cambiare il biglietto. C’è chi è in fila da più di un’ora e mezza: «Oggi è il mio compleanno, lo passo qui in stazione, – dice sorridendo Vittoria, 32 anni oggi- dovevo tornare a Bologna ma il mio treno è stato cancellato». Stessa storia per Lautaro, argentino, con un amico sta visitando l’Italia. Doveva andare a Firenze. Dopo un’ora di fila ha cambiato il suo biglietto “Freccia” con un Intercity alle 18,00: «Almeno quello mi hanno detto è sicuro che parte». Lo sciopero durerà fino alle 23,59.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA