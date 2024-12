Romeo: «Se ho mai fumato una canna? Quando facevo il servizio militare negli alpini qualche volta è capitato»

Video dalla rete

«Se mi sono mai fatto una canna prima di guidare? Mai successo, ma in passato qualche volta è capitato quando facevo il servizio militare, ero negli alpini, vicino Merano, quando avevo 18 anni, mi è capitato qualche volta di sera. Ho provato e ho capito subito che era una cosa che non andava bene, che faceva più male che bene. E per questo che consiglio vivamente a chi è giovane di non provarla». Così il capogruppo della Lega in Senato Massimiliano Romeo, oggi ospite della trasmissione di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora, condotta da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari.

