Ruba il piccolo vombato alla madre per scattare delle foto: rabbia online contro l’influencer

Un’influencer americana ha suscitato forti reazioni online dopo aver postato un filmato in cui cattura un cucciolo di vombato selvatico sul ciglio della strada in Australia, togliendolo alla madre per una foto. Il video è stato postato da Samantha Jo Strable, conosciuta online come Sam Jones.La donna sostiene di essere una “biologa della fauna selvatica e scienziata ambientale” e ha condiviso l’inquietante video in un Reel, che ha poi cancellato in seguito alle polemiche. Il filmato mostra la Jones che cattura il vombato sul ciglio della strada durante la notte, mentre un uomo filma e ride.Mentre lei attraversa la strada tenendo in braccio l’animale terrorizzato, si sente l’uomo dire: «Guardate la madre, la sta inseguendo!» L’influencer tiene poi in braccio il piccolo vombato, che si dimena ed è chiaramente in difficoltà, si dirige verso la telecamera e sorride, scrivendo nella didascalia sui social che era il suo “sogno” tenere in braccio un cucciolo di vombato.Quando la madre del piccolo appare accanto a lei, dice: «Ok, la mamma è proprio lì ed è arrabbiata, lasciamolo andare». Sam Jones ha aggiunto nella didascalia che «Il cucciolo e la mamma si sono riuniti e sono sani e salvi».Il ministro dell’Immigrazione australiano ha criticato la turista americana che ha separato un cucciolo di vombato dalla madre, confermando che è stata avviata un’indagine ufficiale per verificare se l’influencer di caccia abbia violato il suo visto.

