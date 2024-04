Russia, cede diga a Orsk: migliaia di persone evacuate

Video dalla rete

(LaPresse) La diga che proteggeva la città di Orsk dal fiume Ural, in Russia, si è rotta, causando una rapida evacuazione di massa dalla Città Vecchia, dove si trovano diversi villaggi caduti nella zona alluvionale. In città è scattato lo stato di emergenza. Le autorità hanno chiarito che nella zona alluvionata risiedono circa 11mila abitanti e che l’evacuazione riguarda almeno 4mila persone. Sono stati allestiti sei centri di accoglienza temporanei per gli sfollati dalla zona alluvionata. Durante le operazioni di ricerca, i servizi di emergenza hanno riferito di tre morti. Due sarebbero però anziani la cui morte non sarebbe legata all’inondazione. Orsk ha circa 250mila abitanti ed è situata nel Circondariato federale del Volga, circa 250 chilometri est del capoluogo Orenburg, nella Russia europea orientale.

