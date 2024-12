Russia: il momento in cui un asteroide si schianta nell’atmosfera terrestre

Video dalla rete

La roccia spaziale, chiamata COWECP5, e con un diametro di circa 70 centimetri, è apparsa nel cielo notturno della Siberia settentrionale ore dopo che il sistema di rilevamento degli asteroidi della NASA aveva lanciato l’allarme.

Gli abitanti del luogo hanno postato sui social media dei video che mostrano l’asteroide attraversare il cielo ed esplodere in una palla di fuoco prima di scomparire. La roccia spaziale è esplosa sopra la Yakutia, sorvolando la città, ed è stata vista sprigionare fiamme sopra Olekminsk.