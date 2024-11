Russia, orca spiaggiata nel mare di Okhotsk: le immagini del salvataggio

Video dalla rete

(LaPresse) Una squadra di soccorso russa è intervenuta per salvare un’orca spiaggiata nelle acque basse del Mare di Okhotsk, nell’Estremo Oriente del Paese. Il giovane esemplare è stato trovato sulla riva vicino all’insediamento di Ustyevoye nella penisola di Kamchatka, a circa 6.500 chilometri a est di Mosca. Il cetaceo non riusciva a respirare e la sua pelle aveva iniziato a screpolarsi a causa dell’essiccazione quando il Ministero delle Emergenze russo ha soccorso l’animale, portando sul posto un escavatore con il quale lo ha rimesso in acqua. Non è il primo episodio, solo il mese scorso gli operatori e i volontari del ministero delle Emergenze hanno salvato una famiglia di due adulti e due giovani orche nella penisola.

