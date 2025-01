Sacerdote imita il gesto di Musk e viene cacciato dalla chiesa

Video dalla rete

In occasione dell’evento anti-aborto « Pro Life Summit» a Washington D.C., Usa, il sacerdote britannico di destra Calvin Robinson ha imitato il controverso gesto di Elon. La Chiesa anglicana cattolica americana, per la quale Robinson ha lavorato l’ultima volta come sacerdote, gli ha revocato la licenza. In una dichiarazione, la Chiesa anglicana cattolica spiega la decisione affermando che tali azioni sono dannose, divisive e contrarie ai principi della carità cristiana.

«Anche se non possiamo dire cosa ci fosse nel cuore del signor Robinson, la sua azione sembra essere stata un tentativo di ingraziarsi alcuni elementi della destra politica americana», afferma la Chiesa.

Non è la prima volta che Calvin Robinson perde il lavoro. Nell’ottobre 2023 è stato licenziato dal canale britannico «GB News» dopo aver difeso il suo co-presentatore Laurence Fox per le sue dichiarazioni misogine in un programma.