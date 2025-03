SailGP, si rompe l’ala del catamarano Team Australia: lo spettacolare incidente

Video dalla rete

L’Oracle SailGP di San Francisco si è concluso con un momento spettacolare e pericoloso: la rottura dell’ala dell’F50 di Team Australia, colta in diretta dalle videocamere di bordo. L’incidente è occorso nella settima prova del SailGP, il circuito professionistico con catamarani molto veloci, disputato nella Baia della città della California sullo sfondo del Golden Gate. Il boato è stato fortissimo e dall’alto è piovuta una gran quantità di pezzi di fibra di carbonio. Per fortuna non c’è stata nessuna conseguenza fisica per Tom Slingsby e compagni.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA