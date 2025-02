Salvini a Madrid parla spagnolo: «Bye bye Pedro e bye bye Open Arm, viva la libertà»

Video dalla rete

«Voglio ringraziare tutti per l’appoggio durante il processo» Open Arms per cui «sono stato accusato di sequestro di persona per aver bloccato migranti clandestini. Finalmente in dicembre sono stato assolto, ha vinto il diritto di difendere i confini e abbiamo vinto noi. Ha perso Pedro Sanchez, bye bye Pedro e bye buye Open Arm, viva la libertà». Matteo Salvini parla in spagnolo nella prima parte del suo intervento alla kermesse dei patrioti di Madrid. L’esordio del leader della Lega è stato salutato dall’applauso della platea.

