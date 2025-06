Salvini arriva in tribunale a Roma per il processo contro Saviano: gli passa accanto ma i due non si salutano

Video dalla rete

Sono arrivati al Tribunale di Roma il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini e il giornalista Roberto Saviano . Dopo numerosi rinvii per «impegni ministeriali», il leader della Lega e vicepremier sarà ascoltato oggi dal giudice in qualità di persona offesa nella causa per diffamazione contro lo scrittore Roberto Saviano. La vicenda risale al 2018, quando Salvini, allora ministro dell’Interno, querelò Saviano utilizzando carta intestata del Viminale. Al centro della denuncia, alcune dichiarazioni dello scrittore che, secondo l’attuale ministro delle Infrastrutture, sarebbero andate oltre i limiti del diritto di critica. In particolare, sotto accusa l’espressione «ministro della Mala Vita», con lui Saviano lo aveva definito, riprendendo una celebre citazione di Gaetano Salvemini.

