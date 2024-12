Salvini dopo l’assoluzione: «Difendere i confini non è un reato, ma un diritto»

Dopo la sentenza

«Sono felice, dopo tre anni ha vinto il buonsenso.», ha detto

Il vice premier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini, è stato assolto dalla corte del Tribunale di Palermo poiché il fatto non sussiste, nell’ambito del processo Open Arms. «Sono felice, dopo tre anni ha vinto il buonsenso. Ha vinto la Lega e l’Italia. Ha vinto il concetto che difendere i confini e la patria non è un reato, ma è un diritto. Vado avanti più determinato di prima. La sentenza assolve un’idea di Paese. Chi usa gli immigrati per fare battaglia politica, oggi ha perso», ha dichiarato il ministro Salvini. «Abbiamo rischiato, ma abbiamo fatto il nostro dovere».

