Saman, il suo omicidio e la sua lotta diventano un docufilm: la clip in esclusiva

A quattro anni dalla tragica scomparsa di Saman Abbas, la giovane pakistana di 18 anni brutalmente uccisa dalla sua famiglia per aver rifiutato un matrimonio combinato, arriva su Sky, SAMAN, martedì 28 gennaio alle 22.00 su Sky Crime e in streaming su NOW.In seguito alla tragica vicenda, il padre e la madre di Saman, Shabbar Abbas e Nazia Shaheen, sono stati condannati all’ergastolo, mentre lo zio Danish Aznain ha ricevuto una pena di 14 anni. I cugini Ikram Ijaz e Nomanhulaq Nomanhulaq sono stati assolti dall’accusa di omicidio. Il processo di appello avrà inizio il 27 febbraio 2025 presso la Corte di assise e appello di Bologna.

Oltre al caso di cronaca, il docufilm mette in luce la realtà di molte ragazze pakistane che, come lei, lottano per la propria libertà in un contesto spesso ostile. La storia di Saman ha scosso la comunità di Novellara (Reggio Emilia), simbolo di integrazione e coesistenza pacifica; la testimonianza di Amina, una giovane che ha vissuto esperienze simili, arricchisce la narrazione, offrendo un’introspezione su una realtà che merita di essere ascoltata.