Sanremo 2025, i momenti migliori della serata cover: Benigni, la star Mahmood, Lucio Corsi con Topo Gigio, l’emozione di Fedez

La serata del 14 febbraio

Dal "monologo" del comico alla performance del due volte vincitore del festival fino alla controversa "Bella stronza" cantata dall'ex Ferragnez con Masini

Roberto Benigni apre la quarta serata di Sanremo e il suo “monologo” accende l’Ariston. Finge di annunciare il vincitore del Festival, ma è satira politica: «Elon Musk Su X ha già votato per il vincitore. Giorgia. C’era anche l’anno scorso e l’anno prima, e dai retta a me, ci sarà per diversi anni…». Lucio Corsi canta “Nel blu dipinto di blu” accompagnato da Topo Gigio. Il momento è tenerissimo e fa sognare. Alla fine anche topo Gigio riceve il suo (piccolo) mazzo di fiori.

Mahmood si toglie la giacca seria e scura del conduttore e indossa un mantello rosso con strascico per cantare un medley dei suoi brani migliori: ‘Bakugo’, ‘RA TA TA’, ‘Soldi’, ‘Kobra’ e ‘Tuta gold’ a torso nudo. Il pubblico è entusiasta.