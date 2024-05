Sanremo, Carlo Conti condurrà il Festival: l’annuncio al Tg1

Video dalla rete

Sarà Carlo Conti il nuovo direttore artistico e conduttore del Festival della Canzone Italiana di Sanremo. L’annuncio al Tg1, che ha ospitato in diretta il conduttore televisivo. «È già partito questo tam-tam. Avete lanciato questa notizia e mi sta squillando continuamente il telefono», ha detto Conti, che poi ha ironizzato: «I Conti tornano. Torno a Sanremo dopo sette anni. Cercherò di riprendere quel lavoro fatto, portato avanti alla grande dalle due edizioni fatte da Claudio Baglioni e dalle cinque, alla grandissima, di Amadeus». Conti è già stato il direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo per le edizioni 2015, 2016 e 2017. «La musica, come sempre, protagonista, al centro. La musica attuale, la musica che piace. Speriamo di fare un bel lavoro e di continuare questa meravigliosa tradizione di questo evento che mette tutta la famiglia di fronte alla tv», ha aggiunto il conduttore.

