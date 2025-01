Santanchè rinviata a giudizio, il legale: «Decisione che lascia l’amaro in bocca, ma ce l’aspettavamo»

Video dalla rete

«È una decisione che ci lascia l’amaro in bocca, ma che un po’ ci aspettavamo, siamo pronti a dimostrare l’estraneità alle accuse nel dibattimento». Il legale di Daniela Santanchè, Nicolò Pelanda, parla a margine dell’udienza che si è tenuta a Milano per il processo Visibilia. La ministra per il Turismo è stata rinviata a giudizio con l’accusa di falso in bilancio.

