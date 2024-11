«Santo cielo!»: i risultati della Harris sconvolgono gli esperti della CNN

Video dalla rete

Il debole risultato elettorale di Kamala Harris non ha sconvolto solo i suoi sostenitori. Anche gli osservatori, gli esperti e i giornalisti americani sono rimasti stupiti della scarsa performance della democratica contro il repubblicano Donald Trump. La debolezza della Harris è apparsa particolarmente chiara nel programma elettorale della CNN.

La «leggenda» delle mappe elettorali John King ha mostrato al collega Jake Tapper in quali distretti elettorali Harris era più forte di Biden di almeno il 3% nel 2020. Quando King ha cliccato sul touchscreen per visualizzare la vista corretta, Tapper è rimasto a bocca aperta. «Santo cielo!», ha esclamato l’esperto giornalista politico.