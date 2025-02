Scalatori bloccati nella neve sulla cresta Segantini: il salvataggio acrobatico dell’elicottero

Video dalla rete

L’allarme è scattato nei pressi del Pilone Centrale della Cresta Segantini, a circa 2000 metri di altitudine. Due scalatori si trovavano in difficoltà, bloccati dalla neve fresca e si è reso necessario un intervento tempestivo. I Vigili del Fuoco sono intervenuti con una Squadra SAF (Speleo Alpino Fluviale) da terra e l’elicottero Drago, specializzato nelle operazioni di recupero in alta montagna. I due scalatori sono stati localizzati e riportati al sicuro in circa un’ora e mezza.

