Scampa per miracolo ad una grossa lama circolare fuori controllo

Shane Reimche, dell’Oregon, negli Usa, ha evitato per un soffio di essere trafitto da una lama circolare di 1,2 metri di diametro che si è staccata all’improvviso da un cantiere vicino ed ha iniziato a rotolare fuori controllo. Come si vede in questa breve clip, la lama circolare è volata ad alta velocità attraverso un parcheggio ed è arrivata a pochi centimetri dalla porta di un negozio di liquori dove l’uomo era entrato pochi secondi prima.

