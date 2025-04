Scappa dal ristorante senza pagare, il sindaco di Corbetta denuncia l’accaduto sui social e pubblica la sua foto

Video dalla rete

Pranza in un ristorante gestito da giovani disabili e poi scappa senza pagare. È accaduto al ristorante Din Don Dan di Corbetta, locale inaugurato il 29 marzo, che offre cucina lombarda e che è gestito da un gruppo di giovani con disabilità, tra cui l’autismo e la sindrome di Down. A rendere noto l’episodio è stato il sindaco di Corbetta, Marco Ballarini, dai suoi profili TikTok e Instagram, in cui mostrato anche la foto del cliente, ripresa dalle telecamere interne.

