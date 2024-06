Scatta l’allarme rapina in banca a Vicenza: la polizia circonda edificio

Video dalla rete

(LaPresse) Un buco in una parete nel seminterrato che porta ai parcheggi sotterranei dell’istituto bancario Crédit Agricole di via Fermi a Vicenza, ma nessun ammanco. È quanto risulta dai controlli e le operazioni di bonifica messe in atto dalla Polizia di Stato di Vicenza intervenuta dopo la segnalazione della presenza di persone all’interno della banca. Attivato dalla Questura di Vicenza il protocollo che prevede l’impiego di unità altamente specializzate della Polizia di Stato, in pochi minuti sono giunte Squadre delle unità operative pronto intervento supportate dagli equipaggi della Sezione Volanti di Vicenza, dalla Squadra Mobile, dal Reparto Prevenzione Crimine di Padova e da operatori della Polizia Scientifica. Le operazioni di bonifica sono durate circa due ore. Danneggiata la parete interna ai locali attraverso la quale i malviventi avrebbero voluto accedere alle casse degli Atm. Sono in corso accertamenti investigativi.

