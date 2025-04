Scattano domani i playoff Nba, il sogno è la finale Boston-Lakers

Video dalla rete

L’ultima notte di limbo sta per andare in scena perché i due posti residui verranno assegnati nella sera americana in modo che domani possano scattare i playoff del campionato di basket, il vero cambio di stagione dello sport americano.

Sei mesi di regular season hanno partorito un tabellone a 16 squadre. Nessun sorteggio, conta il numero di vittorie che in capo ad altri due mesi decreterà i campioni.

Cambia tutto ai playoff. Le difese cominciano a fare il loro lavoro, mentre in attacco ogni palla pesa di più. E la stoffa dei grandi giocatori, se c’è, emerge. Ogni duello dura un massimo di sette partite. La bella si gioca in casa di chi si è piazzato meglio nella stagione regolare. Vince chi arriva a quattro.