Scene apocalittiche da Mandalay distrutta dal terremoto

Video dalla rete

Si continua a scavare tra le macerie in Myanmar, nella speranza di trovare ancora qualcuno vivo a tre giorni dal devastante terremoto di magnitudo 7.7 che ha colpito il Paese. In almeno 29 sono stati estratti vivi dalle macerie di un condominio distrutto a Mandalay, l’epicentro del sisma. La ricerca di eventuali sopravvissuti è sulle spalle della popolazione locale che scava soprattutto a mani nude e senza l’aiuto di mezzi pesanti ostacolati da strade dissestate, ponti crollati e i combattimenti dovuti alla guerra civile in corso. Il più recente bilancio fornito dalle autorità della giunta militare al potere in Myanmar, parla finora di circa 1.700 morti, 3.400 feriti e 300 dispersi. «Quello a cui stiamo assistendo qui in Myanmar è un livello di devastazione che non si vedeva da oltre un secolo in Asia», ha commentato Marie Manrique, capo delegazione ad interim della Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa (FICR). Le scosse di assestamento, intanto, continuano a far tremare il Paese, come quella registrata nella giornata di oggi di magnitudo 5.1, con epicentro sempre a Mandalay.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA