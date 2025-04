Schlein e Conte, parenti-serpenti. Ma sommati danno sempre gli stessi voti

Video dalla rete

Nell’ultima puntata della video rubrica «Palomar», Antonio Polito commenta le ultime, contraddittorie scelte della segretaria del Pd Elly Schlein in tema di politica estera e di equilibri nel campo largo. «I suoi nemici interni – nota Polito – dicono che ha da tempo adottato la strategia di Andreotti, il quale era solito ripetere che ‘se i problemi non si affrontano prima o poi si risolvono da soli’». Perché Schlein può permettersi queste contraddizioni? «Perché ha il partito in mano e anche perché – spiega Polito – il prossimo turno elettorale nelle regioni dovrebbe essere favorevole per lei, con la Toscana che dovrebbe restare al centrosinistra. E anche in Campania se la Consulta la Corte costituzionale tra qualche giorno, come probabile, fermerà la corsa di De Luca al terzo mandato». Quello che invece non è chiaro è quale sia la strategia di riportare il centrosinistra al governo nazionale, «perché la linea fin qui seguita non sembra aver spostato neanche un voto dal centrodestra al centrosinistra. Anzi, il centrodestra oggi sembra avanti nei sondaggi rispetto alle passate elezioni politiche».

