«Sciaranuova Festival»: la magia del teatro dentro le vigne dell’Etna

Unisce arte, cultura, radici e territorio, «Sciaranuova Festival»: Teatro in vigna, con quattro spettacoli contemporanei in scena su un palcoscenico senza pareti, circondato da vitigni, pini secolari sul versante nord dell’Etna. Una quinta naturale di drammaturgia che in quest’ultima edizione ha gettato uno sguardo intimo e profondo sulle sfaccettature dell’animo umano.​​Un successo di pubblico, dopo l’apertura, affidata a Emma Dante, che ha raccontato con l’amore fatto di piccoli gesti con «Il Tango delle capinere», seguita dallo spettacolo «Sergio» di Francesca Sarteanesi, con chiusura affidata a «Il Nano, Calvino, la libertà» di Mario Perrotta, , omaggio alla lezione calviniana sulla libertà, e «Antropolaroid» di Tindaro Granata, sull’immaginazione, la musica e la memoria.

«Si chiama “Altre Creature” l’edizione 2024. Sono spettacoli diversi per stile, linguaggio teatrale e drammaturgia. Testi contemporanei, a parte Italo Calvino – ha spiegato Ottavia Casagrande, al suo quarto anno come direttrice artistica del festival -. Tutti quanti, però, si concentrano sulle persone ai margini che spesso dimentichiamo o non sono rappresentate dal cinema, dalla televisione o dai giornali».