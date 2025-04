Scimpanzé filmati per la prima volta mentre consumano alcol. Gli scienziati: «Scoperta importante per conoscere la nostra storia evolutiva»

Video dalla rete

Secondo quanto rivelato di recente da un team di ricerca dell’Università britannica di Exeter, degli scimpanzé selvatici dell’Africa occidentale sono stati ripresi per la prima volta mentre mangiavano e condividevano frutta fermentata, quindi contenente alcol. La scoperta solleva affascinanti interrogativi sul fatto che e perché gli scimpanzé cerchino deliberatamente l’alcol. «Sappiamo che negli esseri umani bere alcol provoca il rilascio di dopamina ed endorfine, con conseguenti sensazioni di felicità e rilassamento», ha affermato Anna Bowland, del Centro per l’ecologia e la conservazione dell’Università di Exeter. «Sappiamo anche che condividere l’alcol, anche attraverso tradizioni come i banchetti, aiuta a formare e rafforzare i legami sociali. Ora che sappiamo che gli scimpanzé selvatici mangiano e condividono frutti contenenti etanolo, la domanda è: potrebbero ottenere benefici simili?». Gli studiosi che stanno lavorando al progetto ritengono che gli esseri umani abbiano consumato alcol fin dai tempi più remoti della loro storia evolutiva, con benefici per i legami sociali. E il nuovo studio suggerisce che i nostri parenti più prossimi potrebbero fare qualcosa di simile. «Gli scimpanzé non condividono sempre il cibo, quindi questo comportamento con la frutta fermentata potrebbe essere importante», ha affermato la dottoressa Kimberley Hockings. «Ciò suggerisce che la tradizione umana del banchetto potrebbe avere origini molto profonde nella nostra storia evolutiva». (Storyful)

