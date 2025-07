Scimpanzé si getta tra le braccia dell’uomo che lo salvò anni prima: il video dell’abbraccio

Video dalla rete

Un toccante momento di affetto tra uomo e animale sta conquistando il web. Un video mostra uno scimpanzé che, dopo anni, si getta tra le braccia del suo custode, colui che lo aveva salvato in passato.

Nel filmato, pubblicato sui media indiani, l’uomo attraversa un fiume portando un mazzo di frutta e banane, mentre lo scimpanzé lo attende al centro dell’acqua. Non appena i due si incontrano, l’animale si lancia in un abbraccio spontaneo, con un sorriso radioso sul volto.