Scintille tra Renzi e Giuli, il leader di Italia Viva ironizza sul discorso del ministro che replica: «Adeguerò l’eloquio alle capacità del senatore»

(LaPresse) Botta e risposta tra il leader di Italia Viva Matteo Renzi e il ministro della Cultura Alessandro Giuli, che ha risposto a una interrogazione, presentata da Iv riguardo l’incarico di presidente Ales ricoperto da Fabio Tagliaferri, durante il question time in Senato. L’ex presidente del Consiglio ha lanciato una frecciatina al ministro ironizzando sui contenuti della sua audizione di martedì alla Camera dei deputati. “Prometto che farò del mio meglio per adeguare il mio eloquio alle capacità cognitive del senatore Renzi”, ha replicato Giuli. “Mi dispiace averla vista tremare, come hanno visto da casa, anche perché non vi era alcun intento malevolo”, ha risposto poi il segretario di Iv interrotto dal presidente del Senato, Ignazio La Russa, che ha detto: “Io non ho visto questa cosa, la pregherei di esser corretto”. “Presidente faccia l’arbitro, non il supporter. Si limiti a tifare Inter. Fratelli d’Italia la tifa in un’altra sede, anche lei stia al suo posto la ringrazio”, ha affermato ancora Renzi riferendosi alla seconda carica dello Stato.