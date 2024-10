Video dalla rete

Giornata di disagi per chi si sposta in treno. Una cinquantina i viaggi cancellati dal tabellone della stazione Centrale di Milano, tra arrivi e partenze, solo tra le 7.30 e le 12 per lo sciopero nazionale dei trasporti: in sostanza quasi un convoglio su 4 di quelli previsti e segnati in tabellone in mattinata non è stato o non verrà effettuato.

