Sciopero Easyjet a Ferragosto, ecco cosa fare se il volo è cancellato

Video dalla rete

Il personale di EasyJet ha annunciato uno sciopero di tre giorni dal 15 al 17 agosto: a rischio centinaia di voli da e per il Portogallo.

Annullate le partenze di oltre 200 aerei, l’azienda prevede ritardi e cancellazioni anche per le tratte al di fuori del Portogallo.Sul sito e la app di easyJet è indicato cosa fare in caso di cancellazione del proprio volo, scegliendo tra diverse opzioni. È possibile passare a un altro volo gratuitamente: su “Gestisci le tue prenotazioni” si può prenotare un posto sul primo disponibile. Se il volo è stato cancellato e il primo volo disponibile è programmato per il giorno successivo, l’azienda pagherà il pernottamento in un albergo.Altra opzione: scegliere un voucher per l’intero valore della prenotazione, sempre su “Gestisci prenotazione”. Sarà valido per 12 mesi.Ultima opzione è quella di richiedere un rimborso online: entro 7 giorni verrà versato sul conto con il quale si è acquistato il volo.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA