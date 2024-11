Sciopero nazionale delle ferrovie, disagi alla stazione di Roma Termini: «Sto perdendo una giornata di sole»

Video dalla rete

Decine di treni cancellati e viaggiatori in coda agli infopoint della stazione di Roma Termini, questo il bilancio dello sciopero delle Ferrovie dello Stato proclamato per ventiquattro ore su tutta la rete nazionale. Rassegnazione tra i pendolari: «Mi hanno cancellato il treno per Gaeta, preferirei essere lì con la mia ragazza. Mi sto perdendo una giornata di sole» racconta un giovane.

