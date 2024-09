Scivola a velocità incontrollata dalla montagna: escursionista salvato da un albero. Ecco il video

Video dalla rete

Il video è diventato virale in pochi giorni. Mostra Yang Meng, 42 anni, e un amico, che stanno facendo un’escursione sulle ripide montagne di Fanzengjian, nel sud-est della Cina, con una telecamera a 360 gradi che riprende tutto. Ad un tratto, a causa della superficie sdrucciolevole per la pioggia, Yang Meng inizia a scivolare a grande velocità dal fianco della montagna. Per sua grande fortuna, a salvarlo è stato un albero che lo ha fermato appena in tempo.

