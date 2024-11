Video dalla rete

(LaPresse/AP) – A Valencia alcuni manifestanti si sono scontrati con la polizia in tenuta antisommossa davanti al municipio. Gli agenti hanno usato i manganelli per respingerli. In molti hanno hanno intonato slogan come `Mazón Dimettiti!´, altri hanno esposto cartelli con messaggi come `Ci hai uccisi!´.

