Scontro mortale tra due auto della polizia a Roma: gli agenti schierati davanti alle volanti ribaltate e accartocciate

Video dalla rete

Tragico scontro tra auto della polizia in via dell’Acquedotto del Peschiera, all’incrocio con viale dei Monfortani a Roma. Intorno alle 5 di lunedì 18 novembre un poliziotto è morto – Amar Kudin, 32 anni – e altri due agenti sono rimasti feriti e sono stati trasportati in ospedale. Subito dopo l’incidente, davanti alle carcasse ribaltate delle auto, una lunga fila di poliziotti schierati durante le operazioni di soccorso.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA